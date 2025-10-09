Kaspersky: более половины россиян столкнулись недавно с телефонными мошенниками

Эксперты отмечают рост сложных схем мошенничества. Злоумышленники часто рассылают поддельные сообщения в мессенджерах и на почту с просьбой перезвонить на «службу поддержки» — во время разговора выманивают одноразовые коды и пытаются получить доступ к деньгам. Среди популярных легенд: подозрительный вход в сервисы, звонки по ЖКХ, сообщения от курьеров или о доставке цветов, а также уведомления о поступлении в учебные заведения.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов советует сохранять бдительность и использовать защитные решения, которые предупреждают об опасных звонках.

А чтобы не стать жертвой мошенников: