Kaspersky: более половины россиян столкнулись недавно с телефонными мошенниками

Kaspersky: более половины россиян столкнулись недавно с телефонными мошенникамиВ третьем квартале 2025 года
Эксперты отмечают рост сложных схем мошенничества. Злоумышленники часто рассылают поддельные сообщения в мессенджерах и на почту с просьбой перезвонить на «службу поддержки» — во время разговора выманивают одноразовые коды и пытаются получить доступ к деньгам. Среди популярных легенд: подозрительный вход в сервисы, звонки по ЖКХ, сообщения от курьеров или о доставке цветов, а также уведомления о поступлении в учебные заведения.
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов советует сохранять бдительность и использовать защитные решения, которые предупреждают об опасных звонках.
А чтобы не стать жертвой мошенников:
-
Не передавайте пароли, логины и коды из СМС или push-уведомлений.
-
При сомнениях завершайте разговор.
-
Не перезванивайте на подозрительные номера.
-
Установите определитель номеров.