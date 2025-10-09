Телефоны
Опубликовано 09 октября 2025, 20:15
1 мин.

Kaspersky: более половины россиян столкнулись недавно с телефонными мошенниками

В третьем квартале 2025 года
По данным приложения Kaspersky Who Calls, в третьем квартале 2025 года около 61% российских пользователей столкнулись с подозрительными звонками с неизвестных номеров. Это почти на 22% больше, чем в аналогичный период 2024 года.
Эксперты отмечают рост сложных схем мошенничества. Злоумышленники часто рассылают поддельные сообщения в мессенджерах и на почту с просьбой перезвонить на «службу поддержки» — во время разговора выманивают одноразовые коды и пытаются получить доступ к деньгам. Среди популярных легенд: подозрительный вход в сервисы, звонки по ЖКХ, сообщения от курьеров или о доставке цветов, а также уведомления о поступлении в учебные заведения.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов советует сохранять бдительность и использовать защитные решения, которые предупреждают об опасных звонках.

А чтобы не стать жертвой мошенников:

  • Не передавайте пароли, логины и коды из СМС или push-уведомлений.

  • При сомнениях завершайте разговор.

  • Не перезванивайте на подозрительные номера.

  • Установите определитель номеров.