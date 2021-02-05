Каждый четвёртый проданный в России смартфон изготовила Xiaomi

Xiaomi опиралась на данные аналитической компании Canalys. Специалисты опубликовали отчёт о состоянии российского рынка смартфонов за четвёртый квартал 2020 года.

Xiaomi попала в тройку лидеров по поставкам смартфоном в России. Компания следует за Huawei и имеет 24-процентную долю рынка. То есть почти каждый четвёртый проданный смартфон в России изготовила Xiaomi. На третьем месте стоит Samsung.