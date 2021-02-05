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Сегодня в 19:14
Каждый четвёртый проданный в России смартфон изготовила Xiaomi
У компании всё неплохо
Пресс-служба Xiaomi поделилась результатам на российском рынке. Никто и не сомневался: у компании дела идут хорошо.
Xiaomi опиралась на данные аналитической компании Canalys. Специалисты опубликовали отчёт о состоянии российского рынка смартфонов за четвёртый квартал 2020 года.
Xiaomi попала в тройку лидеров по поставкам смартфоном в России. Компания следует за Huawei и имеет 24-процентную долю рынка. То есть почти каждый четвёртый проданный смартфон в России изготовила Xiaomi. На третьем месте стоит Samsung.
Canalys
Также Xiaomi единственная из топ-3 компаний продемонстрировала рост поставок относительно предыдущего года. За четвёртый квартал 2020 года Xiaomi отгрузил на 11% больше смартфонов, чем за аналогичный период в 2019 году.