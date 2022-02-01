Каждый пятый владелец Android-смартфона хотел бы купить новый флагман Samsung

В опросе, проведённом SellCell, участвовали около 11 000 пользователей Android-смартфонов из США. Оказалось, что 20% опрошенных хотят перейти на одну из моделей Galaxy S22 в феврале. Если в этом году действительно каждый пятый пользователь Android перейдёт на новый смартфон Samsung, это будет отличный результат для компании.

44,4% всех пользователей, которые хотели бы перейти на Galaxy S22 в этом году, заявили, что предпочитают модель Ultra. 30,1% выберут стандартный Galaxy S22, а 25,5% планируют перейти на Galaxy S22+.

Напомним, презентация новинок состоится 9 февраля.