Каждый третий проданный в России смартфон выпустила Xiaomi

Как пишет «Коммерсант», с 7 по 13 июня смартфоны Xiaomi и Poco обогнали устройства Samsung по продажам. Первые заняли 33,2-процентную долю рынка. На аппараты Samsung пришлось 31,5% рынка. Доля Apple равна 13,5%, Honor — 3,3%, Huawei — 1%.

Специалисты считают, что Xiaomi добилась успеха благодаря «агрессивной ценовой политике и удачной продуктовой линейке». Некоторые аналитики одной из причин роста китайской компании называют и падение Huawei и Honor.

В денежном выражении, по данным некоторых ретейлеров, лидером остаётся Samsung.