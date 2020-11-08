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Каждый третий смартфон на Android перестанет открывать многие сайты
В некоторых случаях проблему можно будет решить с помощью браузера Firefox
Центр сертификации Let’s Encrypt, предоставляющий криптографические сертификаты для TLS-шифрования, заявил, что перейдёт на формирование подписей с использованием только своего корневого сертификата. Из-за этого каждый третий (33%) смартфон на Android перестанет открывать многие сайты.
Дело в том, что корневой сертификат Let's Encrypt могут распознавать только системы начиная с Android 7.1.1. Но, по статистике, лишь 66,2% Android-устройств используют подходящие версии операционки.
Поэтому на 33,8% Android-смартфонах после перехода Let’s Encrypt на корневые сертификаты при попытке открытия многих сайтов будет выводиться ошибка. До перехода избежать этого позволяло использование перекрёстно подписанного сертификата, но Let's Encrypt не собирается возвращаться к кросс-подписи.
Переход начнётся в январе 2021 года. Для решения проблемы пользователям старых Android-устройств предлагают перейти на браузер Firefox с собственным хранилищем корневых сертификатов. Однако этот браузер не поддерживает версии Android 4.x.