Каждый третий смартфон на Android перестанет открывать многие сайты

Дело в том, что корневой сертификат Let's Encrypt могут распознавать только системы начиная с Android 7.1.1. Но, по статистике, лишь 66,2% Android-устройств используют подходящие версии операционки.

Поэтому на 33,8% Android-смартфонах после перехода Let’s Encrypt на корневые сертификаты при попытке открытия многих сайтов будет выводиться ошибка. До перехода избежать этого позволяло использование перекрёстно подписанного сертификата, но Let's Encrypt не собирается возвращаться к кросс-подписи.

Переход начнётся в январе 2021 года. Для решения проблемы пользователям старых Android-устройств предлагают перейти на браузер Firefox с собственным хранилищем корневых сертификатов. Однако этот браузер не поддерживает версии Android 4.x.