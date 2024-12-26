Каждый третий взрослый британец не знает, как стереть данные со своего телефона

Интересно, что эта проблема больше характерна для молодых людей. Более 20% респондентов в возрасте 18−34 лет не видят необходимости стирать данные, а 23% не беспокоятся о потенциальных рисках, связанных с их сохранением. В отличие от них, только 4% людей старше 55 лет заявили, что не будут беспокоиться об этом.

ICO призывает людей стирать свою личную информацию перед утилизацией или продажей устройств. Например, сброс к заводским настройкам обычно позволяет очистить данные с большинства мобильных телефонов.