Каждый второй проданный в Китае смартфон произвела Huawei

В сегменте 5G-смартфонов доля Huawei и вовсе превышает 60%. Что любопытно, компания достигла 14-процентного роста за год, даже несмотря на общее снижение темпов роста на рынке.

В Counterpoint напомнили, что Китай стал самым важным рынком для Huawei после того, как компания потеряла для своих смартфонов доступ к Google сервисам из-за санкций США.

Стоит отметить, что самым быстрорастущим брендом на китайском рынке во втором квартале 2020 года всё же стал Apple — +32% за год. Все другие бренды кроме него и Huawei увидели снижение.