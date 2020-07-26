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Сегодня 20:01
Каждый второй проданный в Китае смартфон произвела Huawei
Внушительный результат
Данные компании Counterpoint по второму кварталу 2020 года показали, что каждый второй проданный в Китае смартфон произвела Huawei.
Рыночная доля Huawei в Китае достигла 46% — самое высокое значение за историю. Это больше, чем у Vivo (16%), OPPO (15%) и Xiaomi (9%) вместе взятых.
Counterpoint
В сегменте 5G-смартфонов доля Huawei и вовсе превышает 60%. Что любопытно, компания достигла 14-процентного роста за год, даже несмотря на общее снижение темпов роста на рынке.
В Counterpoint напомнили, что Китай стал самым важным рынком для Huawei после того, как компания потеряла для своих смартфонов доступ к Google сервисам из-за санкций США.
Стоит отметить, что самым быстрорастущим брендом на китайском рынке во втором квартале 2020 года всё же стал Apple — +32% за год. Все другие бренды кроме него и Huawei увидели снижение.