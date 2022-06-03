Хакер заблокирует вам связь: в смартфонах с дешёвыми китайскими процессорами нашли уязвимость

По данным исследователей, проблема наблюдается в прошивке модема и затрагивает 4G- и 5G-чипсеты Unisoc. Уязвимость назвали CVE-2022-20210. Она может быть использована для блокировки возможностей сотовой связи устройства. Злоумышленник может применить радиостанцию ​​для отправки деформированного пакета, который лишит пользователя связи.

Уязвимость была обнаружена в Motorola Moto G20 с чипсетом Unisoc T700. Однако это не единственное устройство, которое находится в опасности. К счастью, китайский производитель уже признал уязвимость и выпустил исправление. Следует обновить свои смартфоны на Unisoc до последней версии программного обеспечения.