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Хакеры нашли сервис для массового взлома iPhone

Им активно пользуются
«Белый хакер» Link рассказал журналистам о сервисе, который позволяет красть «десятки тысяч» аккаунтов iCloud по всему миру. Его используют даже московские компании.
Хакеры нашли сервис для массового взлома iPhone

Сообщается, что программу для выманивания паролей создал неизвестный разработчик. Он продаёт сервис за $60. Программа позволяет разблокировать iPhone. Некоторые используют её, чтобы продавать такие услуги. Этими услугами пользовалась, по сведениям хакером, и некая московская компания.

Хакеры вышли на этот сервис едва ли не случайно. У их знакомого украли iPhone, а через три-четыре дня после потери он стал получать на другое устройство сообщения якобы от центра поддержки Apple. В сообщениях предлагалось заполнить форму возврата iPhone. По приложенной ссылке открывалась похожая на сайт Apple страница. Там нужно было ввести логин и пароль от iCloud.

Так мошенники получали данные пользователя, а программа автоматически отвязывала iCloud от устройства. По оценке хакеров, пострадать могли больше 10 тысяч человек. Специалисты уже обратились в Apple, но говорят, что там отписывались «дежурными фразами».