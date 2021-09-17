Хакеры нашли сервис для массового взлома iPhone

Сообщается, что программу для выманивания паролей создал неизвестный разработчик. Он продаёт сервис за $60. Программа позволяет разблокировать iPhone. Некоторые используют её, чтобы продавать такие услуги. Этими услугами пользовалась, по сведениям хакером, и некая московская компания.

Хакеры вышли на этот сервис едва ли не случайно. У их знакомого украли iPhone, а через три-четыре дня после потери он стал получать на другое устройство сообщения якобы от центра поддержки Apple. В сообщениях предлагалось заполнить форму возврата iPhone. По приложенной ссылке открывалась похожая на сайт Apple страница. Там нужно было ввести логин и пароль от iCloud.

Так мошенники получали данные пользователя, а программа автоматически отвязывала iCloud от устройства. По оценке хакеров, пострадать могли больше 10 тысяч человек. Специалисты уже обратились в Apple, но говорят, что там отписывались «дежурными фразами».