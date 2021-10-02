Хакеры научились списывать деньги через Apple Pay без разблокировки экрана iPhone

Хакеры могут обойти ограничения Apple Pay на любом iPhone и с картой Visa. Нужно, чтобы карта находилась в специальном режиме, предназначенном для интеграции карт с проездными на iPhone.

Исследователи утверждают, что злоумышленники могут проводить неограниченное количество бесконтактных транзакций с заблокированного iPhone. Чтобы доказать это, авторы новой статьи провели атаку, «украв» тысячу фунтов (около $1300) с личных счетов.

Всё, что нужно злоумышленнику для проведения атаки — включенный iPhone. Что интересно, исследователям не удалось повторить свой эксперимент с Mastercard и Apple Pay или Visa и Samsung Pay. Ни Apple, ни Visa, которым сообщили об уязвимостях, пока не исправили проблему.