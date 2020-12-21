Хакеры взломали iPhone десятков журналистов через уязвимость в iMessage

Хакеры также применяли шпионскую программу Pegasus от NSO Group. Она эксплуатировала уязвимость из связки под названием Kismet. Специалисты обнаружили, что компания NSO Group продала инструмент для взлома Pegasus как минимум четырём покупателям, а они использовали его в июле-августе 2020 года для взлома айфонов сотрудников «Аль-Джазиры». Эксперты даже смогли установить личности двух из четырёх покупателей.

Сообщается, что уязвимости Kismet были обнаружены на моделях iPhone серии 11 под управлением операционной системы iOS 13.5.1. Уязвимости устранили осенью 2020 года с выходом iOS 14.