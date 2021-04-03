Характеристики бюджетного Samsung Galaxy M12 раскрыты до премьеры

Galaxy M12 также засветился на официальной странице поддержки Samsung. Размещение там доказывает, что Galaxy F12 и Galaxy M12 — одно и то же устройство.

Что касается бенчмарка GeekBench, то там появилась модель под номером SM-F127G. Она получила процессор Exynos 850 и 4 ГБ оперативной памяти. Впрочем, объём памяти может всё-таки разниться у Galaxy F12 и Galaxy M12. В бенчмарке смартфон набрал 154 балла в одноядерном тесте и 969 баллов в многоядерном.

В остальном, Galaxy F12/Galaxy M12 получит 6,5-дюймовый HD+ экран частотой обновления 90 Гц, камеру с датчиком Samsung ISOCELL GM2 на 48 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.