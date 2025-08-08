Характеристики бюджетного смартфона Motorola Moto G06 утекли в Сеть

Опубликовано 08 августа 2025, 15:441 мин.
Характеристики бюджетного смартфона Motorola Moto G06 утекли в СетьПеред запуском
Новый бюджетный смартфон Moto G06 вскоре выйдет на рынок, но его ключевые характеристики уже стали известны благодаря ряду сертификаций и утечек.
© Motorola
Устройство с модельным номером XT2535 прошло проверки FCC, TUV Rheinland, UL Demko и появилось в базе Geekbench. Стало известно, что смартфон поддерживает LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth.
По данным Geekbench, Moto G06 работает на чипсете MediaTek Helio G81 Extreme и оснащён 4 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 15.
Сертификация UL Demko и TUV также раскрыла ёмкость аккумулятора — 5100 мА·ч, с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.
Moto G06 появится в трёх цветах: Pantone Tapestry, Arabesque и Tendril.
По ранним данным, устройство будет предлагаться в разных вариантах памяти, а цена в Европе обещает быть «доступной». Официальная дата запуска пока не названа.