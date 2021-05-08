Характеристики дешёвого игрового смартфона раскрыты до выхода

Сообщается, что цены на новый смартфон будут начинаться с $240. При этом устройство получит неплохие характеристики. У него будут аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержка быстрой 67-Вт зарядки, камера с датчиком на 64 Мп и качественный экран разрешением Full HD+. В целом, почти такие же характеристики, как у Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Основное изменение будет заключаться в процессоре. Вместо MediaTek Dimensity 1200 в новый смартфон вставят Dimensity 1100.

Напомним, Redmi K40 Game Enhanced Edition оказался хитом — в Китае на старте его продаж было раскуплено 100 тысяч штук всего за минуту.