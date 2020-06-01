Характеристики дешёвого смартфона Huawei с флагманским процессором раскрыты до анонса

Сведениями поделился китайский инсайдер. По его информации, Honor Play 4 Pro 5G получит вырез в экране под двойную фронтальную камеру на 32 и 8 Мп. Диагональ дисплея составит 6,57 дюйма, а разрешение — 1080 x 2400 пикселей. Соотношение сторон устройства равно 20:9.

В качестве аппаратной основы выступит процессор Kirin 990 5G. Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Также ожидается быстрая 40-ваттная зарядка. На боковой панели смартфона разместится сканер отпечатков пальцев. Будет USB-C порт.

По слухам, стоимость Honor Play 4 Pro составит примерно $420. И это довольно хорошая цена, учитывая, что с Xiaomi Pocophone F1 действительно недорогих смартфонов на флагманских процессорах не было. По сути, соперником будущего Honor Play 4 Pro станет Xiaomi Poco F2 Pro. Но он в международной версии оценён в $530 минимум.