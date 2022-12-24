Характеристики дисплея Xiaomi Redmi K60 Pro раскрыты официально

11:16, 24 декабря 2022
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Характеристики дисплея Xiaomi Redmi K60 Pro раскрыты официальноПриятно удивляют
Уже скоро выйдет новая линейка смартфонов Redmi K60. В ней, конечно, будет и Pro-модель. Сегодня нам стали известны характеристики её дисплея.
Фото: Redmi/Notebookcheck
Полные характеристики дисплея Redmi K60 Pro опубликовал сам бренд на Weibo. Смартфон будет оснащён экраном с разрешением 2K QuadHD+. Он будет поддерживать 12-битный цветовой охват, что позволяет отображать до 68,7 млрд различных цветовых оттенков. Кроме того, панель будет поддерживать широкую цветовую гамму Display P3.
Дисплей также будет отличаться ШИМ-управлением светом с частотой 1920 Гц. Кроме того, он будет излучать меньше синего света. У панели будет сертификация Dolby Vision и HDR10 +. Плотность пикселей составит 526 PPI. В целом, экран кажется более чем достойным.