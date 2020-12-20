Характеристики флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra утекли в сеть до анонса

Это портал известного инсайдера Роланда Квандта (Roland Quandt). Итак, старшая модель линейки Galaxy S21 Ultra получит 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X разрешением 3200 x 1440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. У смартфона будет фронтальная камера на 40 Мп в вырезе в экране. Устройство будет поддерживать стилус S Pen.

Сведения о камере Galaxy S21 Ultra мы уже публиковали, но напомним: основной датчик на 108 Мп, лазерный автофокус, два модуля телефото и ультраширокоугольный модуль на 12 Мп. Сообщается, что аппарат будет поддерживать съёмку видео 8K UHD со скоростью 30 к/с. Galaxy S21 Ultra будет оснащаться процессором Exynos 2100 в одних странах и Snapdragon 888 в других. Имеется совместимость с Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.x, NFC и 5G. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, есть быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Кстати, зарядное устройство в коробку, судя по всему, не станут класть.