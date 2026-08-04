Характеристики Honor Robot Phone стали известны за неделю до анонса

Опубликовано 04 августа 2026, 17:481 мин.
Характеристики Honor Robot Phone стали известны за неделю до анонсаПлоский экран, большая батарея
За неделю до презентации 12 августа в Сеть попали характеристики смартфона Honor Robot Phone. СМИ говорят, что устройство получит 6,3-дюймовый плоский экран с разрешением 2640×1216 и пиковой яркостью 6800 нит. Есть антибликовое покрытие. Сердцем аппарата станет Snapdragon 8 Elite Gen 5.
© Honor
Ёмкость аккумулятора оказалась больше, чем ожидалось — 7060 мА·ч (в других утечках говорилось о 6000 мА·ч). В комплекте идёт зарядное устройство мощностью 120 Вт.
Honor также установит три собственных чипа: C1 отвечает за качество сигнала, E2 за энергоэффективность, а H1 управляет обработкой фото с камеры на роборуке. Основной модуль камеры имеет разрешение 200 мегапикселей, диафрагму f/1.6 и фокусное расстояние 23 мм. Рядом расположен второй 200-мегапиксельный телеобъектив с сенсором 1/1,4 дюйма, диафрагмой f/2.6 и трёхкратным оптическим зумом (2,7x).
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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