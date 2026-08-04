Характеристики Honor Robot Phone стали известны за неделю до анонса

Ёмкость аккумулятора оказалась больше, чем ожидалось — 7060 мА·ч (в других утечках говорилось о 6000 мА·ч). В комплекте идёт зарядное устройство мощностью 120 Вт.

Honor также установит три собственных чипа: C1 отвечает за качество сигнала, E2 за энергоэффективность, а H1 управляет обработкой фото с камеры на роборуке. Основной модуль камеры имеет разрешение 200 мегапикселей, диафрагму f/1.6 и фокусное расстояние 23 мм. Рядом расположен второй 200-мегапиксельный телеобъектив с сенсором 1/1,4 дюйма, диафрагмой f/2.6 и трёхкратным оптическим зумом (2,7x).