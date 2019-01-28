Характеристики и цена флагманского Xiaomi Mi 9 рассекречены до премьеры

В сети появилось первое подтверждение слухов о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9 — на просторах Weibo, китайского аналога Twitter, опубликовали тизер с его упоминанием.

На постере отмечается интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, вероятнее всего — с увеличенной площадью работы. Китайский источник также раскрыл основные характеристики будущего флагмана и цену на него.

По предварительной информации, Xiaomi Mi 9 оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом, разрешением Full HD+, соотношением сторон 19:9, тройной основной камерой 48+12 Мп + ToF-модуль, фронтальной 24- мегапиксельной камерой. Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4.0 мощностью 32 Вт. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI10. Размеры составляют 155 х 75 х 7,6 мм, очень близко к предшественнику, Xiaomi Mi 8.

Цена на версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти ожидается в размере 445 долларов США.

Официальный дебют Xiaomi Mi 9 ожидается в феврале-марте 2019 года.