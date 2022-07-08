Характеристики и цены iPhone 14 Pro и Pro Max раскрыли за 2 месяца до анонса

iPhone 14 Pro и Pro Max будут оснащены чипом A16 Bionic, OLED-дисплеем ProMotion с поддержкой адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц.

Оба смартфона получат 8 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ объемом основной памяти, сзади будут располагаться три камеры с 48 МП, 12 МП и 12 МП соответственно. Емкость аккумулятора составит 3200 мАч для iPhone 14 Pro и 4323 мАч для iPhone 14 Pro Max.

Phone 14 Pro будет стоить от $1099, а iPhone 14 Pro Max - от $1199.