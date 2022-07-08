Характеристики и цены iPhone 14 Pro и Pro Max раскрыли за 2 месяца до анонса

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Характеристики и цены iPhone 14 Pro и Pro Max раскрыли за 2 месяца до анонсаА производство уже началось
Китайские источники сообщили, что производство iPhone 14 уже началось, а в это время от другого источника стали известны характеристики и цены iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
iPhone 14 Pro и Pro Max будут оснащены чипом A16 Bionic, OLED-дисплеем ProMotion с поддержкой адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц.
Оба смартфона получат 8 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ объемом основной памяти, сзади будут располагаться три камеры с 48 МП, 12 МП и 12 МП соответственно. Емкость аккумулятора составит 3200 мАч для iPhone 14 Pro и 4323 мАч для iPhone 14 Pro Max.
Phone 14 Pro будет стоить от $1099, а iPhone 14 Pro Max - от $1199.
Источник:MyDrivers
Автор:Максим МногословныйТеги:
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