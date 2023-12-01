Характеристики и цены Samsung Galaxy S24+ утекли в сеть

Так, Galaxy S24+ получит увеличенный экран по сравнению с предшественником: 6,7-дюймовую плоскую Dynamic AMOLED 2X панель с разрешением QuadHD+ и максимальной яркостью 2500 нит.

Внутри устройства будет установлен либо Snapdragon 8 Gen 3, либо Exynos 2400, в зависимости от региона. Обе версии будут оснащены мощной системой охлаждения, чтобы справиться с высокой производительностью чипов.

Пользователи смогут выбирать между 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также между 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон также получит батарею на 4900 мАч, что обещает длительное время работы без подзарядки.

Особое внимание уделено интеграции с ИИ и оболочке One UI 6.1, что превратит Galaxy S24+ не просто в смартфон, а в настоящего технологического помощника.

Сообщается, что вариант 8/256 ГБ будет стоить около $999.