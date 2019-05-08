Характеристики и внешность Moto Z4 Play рассекречены до анонса

Новинка от Motorola будет работать на процессоре Snapdragon 675. Аппарат получит Super AMOLED-дисплей диагональю 6,22 дюйма с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Объём оперативной памяти устройства составит 6 ГБ, встроенной — 64 или 128 ГБ. Помимо этого аппарат поддерживает microSD до 128 ГБ. Основная камера будет, вопреки моде, одинарной с датчиком на 48 Мп. Фронталка получит 16 Мп.

Создатели пообещали, что смартфон будет защищён от брызг. Сканер отпечатка пальца у него расположится под экраном. Ёмкость аккумулятора Moto Z4 Play равна 3600 мАч, он поддерживает быструю 15-ваттную зарядку.