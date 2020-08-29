Характеристики и внешность нового бюджетного смартфона Realme утекли в сеть до анонса

Речь идёт о модели Realme 7. Судя по коробке, смартфон работает на игровом процессоре MediaTek Helio G95, который ещё не был представлен. Устройство оснастили четверной основной камерой с ведущим датчиком на 64 Мп и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Также у аппарата имеется экран с частотой обновления 90 Гц.