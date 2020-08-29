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Характеристики и внешность нового бюджетного смартфона Realme утекли в сеть до анонса
Анонс ожидается 3 сентября
В сети опубликовали упаковку нового бюджетного смартфона Realme. Благодаря этому стали известны характеристики и внешность устройства.
Речь идёт о модели Realme 7. Судя по коробке, смартфон работает на игровом процессоре MediaTek Helio G95, который ещё не был представлен. Устройство оснастили четверной основной камерой с ведущим датчиком на 64 Мп и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Также у аппарата имеется экран с частотой обновления 90 Гц.
Realme 7, который слили в сеть, располагает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Скорее всего, будут доступны различные варианты памяти.
В новой линейке также ожидается модель Realme 7 Pro. По слухам, она получит процессор Snapdragon 720G, AMOLED-экран и аккумулятор на 4500 мАч. Анонс устройств должен состояться 3 сентября.
Yogesh