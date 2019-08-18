Характеристики и внешность нового дешёвого Xiaomi Redmi показали на «живых» фото

Внешний вид его знаком читателю, если он помнит новость об изображениях якобы Redmi Note 8. Теперь ясно, что это был, конечно, не Note 8. К тому же данную информацию опроверг руководитель Redmi.

Впрочем новые снимки интересны далеко не внешним видом смартфона, предположительно Redmi 8A. На одной из фотографий оказались запечатлены характеристики модели. Судя по всему, новинка будет работать на той же платформе, что и Redmi 7A — Snapdragon 439. Оперативной памяти же она получила 4 ГБ, внутренней — 64 ГБ.

Ещё один слитый скриншот показывает, что аккумулятор Redmi 8A получил ёмкость 5000 мАч.

Что ж, если Xiaomi будет продавать новинку по схожей с Redmi 7A цене, то она точно станет такой же популярной.