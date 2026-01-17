Характеристики игрового смартфона Infinix GT 50 Pro утекли в Сеть

Результаты Geekbench показывают, что смартфон работает на процессоре MediaTek и демонстрирует около 1 600 баллов в однопоточном тесте и почти 6 700 баллов в многопоточном тестах.

По данным бенчмарка, процессор включает одно мощное ядро, несколько производительных и энергоэффективных ядер. Используется ускоритель Mali-G720. Это может говорить о том, что внутри стоит MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Протестированная версия смартфона работала на Android 16 и была оснащена 12 ГБ оперативной памяти.

Пока информации о дисплее, камерах и аккумуляторе нет, но появление устройства в тестах говорит о том, что подготовка к запуску уже идёт.