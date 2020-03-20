Характеристики камеры нового флагмана Huawei полностью рассекречены

Согласно информации источника, устройство получит камеру из пяти модулей. Основной датчик форматом 1/1,28 дюйма будет иметь разрешение 52 Мп и диафрагму шириной f/1.8. Есть и оптическая стабилизация.

Второй датчик будет телефото-камерой перископного формата с оптической стабилизацией и десятикратным оптическим зумом. Третий модуль — тоже «телевик» с разрешением 8 Мп, диафрагмой F/2,0, форматом 1/4,0 дюйма. Предусмотрена всё та же оптическая стабилизация, а ещё есть трёхкратный оптический зум.

Не обошлось и без ультраширокоугольного модуля. Его разрешение — 40 Мп. Дополняет это всё сенсор ToF.

Что касается фронтальной камеры, в её составе есть датчик разрешением 32 Мп и диафрагмой F/2.0, а также сенсор ToF.

Кроме того, известно, что Huawei P40 Premium получит экран частотой обновления 120 Гц, диагональю 6,7 дюйма и разрешением 3160 х 1440 пикселей. Смартфон оснастят 12 ГБ оперативной, 512 ГБ постоянной памяти и процессором Kirin 990 5G.

Премьера аппарата ожидается 26 марта.