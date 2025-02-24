Характеристики камеры Xiaomi 15 Ultra компания раскрыла официально

Одним из самых больших откровений стала система камер Xiaomi 15 Ultra. Телефон будет оснащен четырьмя камерами, включая:

50 Мп основная камера (большой сенсор, диафрагма f/1.63)

50-Мп ультраширокоугольная камера (объектив 14 мм)

50-Мп телекамера (70 мм, поддерживает макросъемку)

200-Мп перископная камера (поддерживает зум до 400 мм).

Xiaomi утверждает, что новая оптическая система 15 Ultra улучшит ночную съемку, но не будет иметь переменной диафрагмы. Устройство позиционируется как «флагман высшего уровня для работы с фото», с высококлассным дисплеем и аккумулятором.

Xiaomi также представила свою лабораторию Imaging Lab, предназначенную для тестирования камер смартфонов в реальных условиях, объяснив, почему компания больше не отдает предпочтение рейтингу DXOMARK.