Характеристики нового Samsung Galaxy M53 с возможностью 5G-связи

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Характеристики нового Samsung Galaxy M53 с возможностью 5G-связиВсе неплохо
Samsung скоро должны показать новые устройства линейки Galaxy M, среди дебютантов которой будет Galaxy M53 5G. Ходили слухи, что эта модель будет всего лишь ребрендингом Galaxy A53 5G, однако существенные отличия все же есть.
YouTube-канал ThePixel назвал ключевые характеристики Galaxy M53 5G, которые будут включать 6,7-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Вырез под фронталку будет представлять из себя “дырку”, а дизайн его задней панели будет похож на Galaxy M62.
Аппаратной основой смартфона станет чип Dimensity 900, он предложит 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ внутренней памяти. Galaxy M53 5G получит аккумулятор емкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Разрешение фронтальной камеры составит 32 МП, а у основной будет четыре датчика изображения 108 МП + 8 МП (сверхширокоугольный) + 2 МП (макросенсор) + 2 МП (датчик глубины).
Источник: Gizchina