Характеристики нового Samsung Galaxy M53 с возможностью 5G-связи

YouTube-канал ThePixel назвал ключевые характеристики Galaxy M53 5G, которые будут включать 6,7-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Вырез под фронталку будет представлять из себя “дырку”, а дизайн его задней панели будет похож на Galaxy M62.

Аппаратной основой смартфона станет чип Dimensity 900, он предложит 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ внутренней памяти. Galaxy M53 5G получит аккумулятор емкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Разрешение фронтальной камеры составит 32 МП, а у основной будет четыре датчика изображения 108 МП + 8 МП (сверхширокоугольный) + 2 МП (макросенсор) + 2 МП (датчик глубины).