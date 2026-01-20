Характеристики нового середнячка Samsung Galaxy A57 раскрыли до релиза

Новинка получит тонкий корпус: его размеры составляют 161,5×76,8×6,9 мм, а вес — 182 грамма. Экран у устройства — 6,6 дюйма с разрешением Full HD+. Скорее всего, это AMOLED-матрица. В экран также встроен сканер отпечатков пальцев.

Galaxy A57 работает на восьмиядерном процессоре с частотой до 2,9 ГГц. По данным тестов, это Exynos 1680. Смартфон выйдет в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Он будет поставляться с Android 16 и фирменной оболочкой Samsung.

Ёмкость батареи составит около 5 000 мАч, при этом заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Камеры тоже обновились. Спереди установлена 12-мегапиксельная камера. Сзади — основной модуль на 50 Мп, широкоугольный на 12 Мп и макро на 5 Мп. Ожидается, что главный сенсор будет от Sony.