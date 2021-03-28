Характеристики новых смартфонов Mi 11 Ultra и Mi 11 Pro утекли в сеть до анонса

Модель Xiaomi Mi 11 Pro получит OLED экран разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. У смартфона будут стереодинамики Harman Kardon, процессор Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и беспроводная зарядка мощностью 67 Вт.

Mi 11 Ultra сохранит большую часть этих характеристик. Пока неясно, чем именно будут различаться смартфоны.

Обе модели также будут защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Кроме того, оба смартфона предложат проводную зарядку мощностью 120 Вт, а ещё новый сенсор камеры на 50 Мп вместе с 48-Мп датчиком для ультраширокоуголки. Селфи-камера тут будет 20-Мп. Как минимум один из смартфонов будет использовать «жидкую линзу» в камере.