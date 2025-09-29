Характеристики Oppo Find X9 раскрыли до премьеры

Опубликовано 29 сентября 2025, 16:301 мин.
Характеристики Oppo Find X9 раскрыли до премьерыАнонс скоро
Oppo Find X9 представят 16 октября. Мировая премьера ожидается 28 октября. Но благодаря свежей утечке уже известны основные характеристики смартфона. В основе Find X9 — новый процессор MediaTek Dimensity 9500, созданный для конкуренции с топовыми чипами Qualcomm.
© Oppo
Экран — плоский OLED 6,59 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Основная камера получила три сенсора по 50 МП: главный Sony LYT808, широкоугольный JN5 и перископический объектив LYT600 для зума. Дополняет их 2-мегапиксельный сенсор True Chroma для более точной цветопередачи. Фронтальная камера — 32 МП. Все камеры прошли настройку от Hasselblad.
Есть и аккумулятор на 7025 мАч. Он поддерживает быструю зарядку: 80 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводную.
Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков, оболочка ColorOS 16 на базе Android 16 и защита корпуса по стандарту IP69.