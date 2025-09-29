Характеристики Oppo Find X9 раскрыли до премьеры

Экран — плоский OLED 6,59 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Основная камера получила три сенсора по 50 МП: главный Sony LYT808, широкоугольный JN5 и перископический объектив LYT600 для зума. Дополняет их 2-мегапиксельный сенсор True Chroma для более точной цветопередачи. Фронтальная камера — 32 МП. Все камеры прошли настройку от Hasselblad.

Есть и аккумулятор на 7025 мАч. Он поддерживает быструю зарядку: 80 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводную.

Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков, оболочка ColorOS 16 на базе Android 16 и защита корпуса по стандарту IP69.