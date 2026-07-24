Характеристики первого телефона со встроенным ИИ-агентом Nubia NaviX Ultra слили

Опубликовано 24 июля 2026, 12:521 мин.
Характеристики первого телефона со встроенным ИИ-агентом Nubia NaviX Ultra слилиБатареи на 7100 мАч для ИИ, видимо, хватит
Nubia представила недавно смартфон NaviX Ultra, который позиционируется как «первый в мире аппарат со встроенным ИИ-агентом». Хотя официальные характеристики ещё не объявлены, инсайдеры раскрыли некоторые детали.
© Nubia
Согласно утечкам, смартфон получит 6,78-дюймовый плоский экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Рамки вокруг экрана будут тонкими.
Внутри установят процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а ёмкость аккумулятора составит 7100 мАч. Камеры следующие: все три на задней панели имеют разрешение 50 мегапикселей (основная, широкоугольная и телеобъектив), фронтальная камера тоже 50 МП.
Для вызова ИИ на корпусе предусмотрена оранжевая кнопка. Помощник понимает естественную речь, запоминает контекст, выполняет задачи на устройстве и «защищает данные». Он может работать сразу с несколькими приложениями.
Смартфон будет доступен в синем, розовом, чёрном и белом цветах. Официальная дата выхода пока не объявлена.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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