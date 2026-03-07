Характеристики раскладушки Motorola Razr 70 раскрыли в базе TENAA

Согласно опубликованной информации, смартфон получит 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080×2640 пикселей. На внешней стороне устройства будет расположен дополнительный 3,63-дюймовый дисплей с разрешением 1056×1066 пикселей. Для разблокировки предусмотрен сканер отпечатков пальцев сбоку.

Спереди будет установлена 32-мегапиксельная камера, сзади разместится двойная камера по 50 мегапикселей каждая.

Смартфон будет работать на восьмиядерном процессоре с частотой 2,75 ГГц. Покупателям предложат несколько вариантов оперативной памяти: 8, 12, 16 и 18 ГБ. Объём встроенной памяти также будет разным — 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и до 1 ТБ.

Аккумулятор устройства имеет номинальную ёмкость 4275 мА·ч, «типичная» ёмкость, вероятно, составит около 4500 мА·ч, как у предыдущей модели.