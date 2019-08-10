Характеристики улучшенной версии Samsung Galaxy M10 засветились в сети

Называться он будет Galaxy M10s. Аппаратной основой устройства станет платформа Exynos 7885 (вместо Exynos 7870, которая использовалась в M10). Так же, как и предыдущая модель новинка получит 3 ГБ оперативной памяти. Работать она будет под управлением Android 9.0 Pie.

Когда Galaxy M10s будет презентован, пока неясно. Журналисты предполагают, что это может случиться во время выставки IFA 2019.

Напомним, 3-гигабайтная версия Galaxy M10 на старте продаж стоила всего $126. Вероятно, новинка будет подороже, но всё ещё находиться в сегменте бюджетных смартфонов.