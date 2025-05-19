Характеристики Vivo S30 и S30 Pro Mini раскрыли перед релизом 29 мая

По предварительной информации, Vivo S30 получит экран 6,55 дюйма, а у S30 Pro Mini будет чуть меньше — 6,31 дюйма. Оба дисплея — OLED с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Также ожидаются аккумуляторы на 6 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Камеры, скорее всего, будут тройные: 50 + 8 + 50 МП, включая телеобъектив.

Ожидается, что Vivo S30 Pro Mini может выйти на глобальный рынок уже в июле, а немного изменённая версия S30 появится позже под названием Vivo V60.