Телефоны
Опубликовано 19 мая 2025, 22:30
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Характеристики Vivo S30 и S30 Pro Mini раскрыли перед релизом 29 мая

Осталось чуть меньше двух недель
Vivo готовится к запуску новой серии смартфонов S30 в Китае 29 мая. В неё войдут две модели — Vivo S30 и S30 Pro Mini.
Характеристики Vivo S30 и S30 Pro Mini раскрыли перед релизом 29 мая

© Ferra.ru

На Geekbench появились тесты производительности обеих моделей. Согласно данным, Vivo S30 получит чип Snapdragon 7 Gen 4 и видеочип Adreno 722, а S30 Pro Mini будет работать на процессоре Dimensity 9400e. Обе модели будут иметь 16 ГБ оперативной памяти и Android 15.

© Соцсети

По предварительной информации, Vivo S30 получит экран 6,55 дюйма, а у S30 Pro Mini будет чуть меньше — 6,31 дюйма. Оба дисплея — OLED с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Также ожидаются аккумуляторы на 6 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Камеры, скорее всего, будут тройные: 50 + 8 + 50 МП, включая телеобъектив.

Ожидается, что Vivo S30 Pro Mini может выйти на глобальный рынок уже в июле, а немного изменённая версия S30 появится позже под названием Vivo V60.

Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный
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