Характеристики Vivo S30 и S30 Pro Mini раскрыли перед релизом 29 мая

Характеристики Vivo S30 и S30 Pro Mini раскрыли перед релизом 29 маяОсталось чуть меньше двух недель
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На Geekbench появились тесты производительности обеих моделей. Согласно данным, Vivo S30 получит чип Snapdragon 7 Gen 4 и видеочип Adreno 722, а S30 Pro Mini будет работать на процессоре Dimensity 9400e. Обе модели будут иметь 16 ГБ оперативной памяти и Android 15.
По предварительной информации, Vivo S30 получит экран 6,55 дюйма, а у S30 Pro Mini будет чуть меньше — 6,31 дюйма. Оба дисплея — OLED с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Также ожидаются аккумуляторы на 6 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Камеры, скорее всего, будут тройные: 50 + 8 + 50 МП, включая телеобъектив.
Ожидается, что Vivo S30 Pro Mini может выйти на глобальный рынок уже в июле, а немного изменённая версия S30 появится позже под названием Vivo V60.