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Характеристики, внешность и упаковка Xiaomi Redmi Note 10 Pro утекли в сеть до премьеры
Премьера — 4 марта
4 марта ожидается анонс новой серии смартфонов Xiaomi Redmi Note 10. В сеть уже утекло изображение коробки Pro-модели линейки. Благодаря этому стали известны некоторые характеристики и внешность смартфона.
Redmi Note 10 Pro получит квадрокамеру и будет продаваться в двух цветовых вариантах. На передней панели у него будет вырез под фронтальную камеру. По ранним утечкам ясно, что основная камера телефона будет оснащена 64-Мп датчиком. В качестве аппаратной основы у него выступит процессор Snapdragon 732G.
Mukul Sharma
Также ожидается, что Redmi Note 10 Pro получит IPS экран частотой обновления 120 Гц и батарею ёмкостью 5050 мАч. Не исключено, что Xiaomi будет продвигать новинку как недорогой, но мощный игровой смартфон.
Также в серии должны быть Redmi Note 10 Pro Max и Redmi Note 10. У Max-версии должна быть камера на 108 Мп.