Характеристики, внешность и упаковка Xiaomi Redmi Note 10 Pro утекли в сеть до премьеры

Также ожидается, что Redmi Note 10 Pro получит IPS экран частотой обновления 120 Гц и батарею ёмкостью 5050 мАч. Не исключено, что Xiaomi будет продвигать новинку как недорогой, но мощный игровой смартфон.

Также в серии должны быть Redmi Note 10 Pro Max и Redmi Note 10. У Max-версии должна быть камера на 108 Мп.