Хитрость: Apple повысит цену iPhone 15 Pro ради стимуляции продаж iPhone 15 Plus

Источник отметил, что продажи iPhone 14 Plus были плохими. Возникает вопрос, что Apple планирует делать с iPhone 15 Plus, чтобы этого не повторилось?

По информации, которой располагает инсайдер, Apple планирует спровоцировать увеличение продаж, подняв цену на iPhone 15 Pro. Самая большая проблема iPhone 14 Plus заключается в том, что многие покупатели считают, что лучше заплатить на 100 долларов больше и купить iPhone 14 Pro вместо Plus. Решение простое: поднять цену на iPhone 15 Pro.