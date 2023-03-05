Хороший бюджетный смартфон Realme с 128 ГБ памяти продают дешевле 9 тысяч рублей

Realme C33 можно купить за 8792 рубля. Это очень хорошая цена для смартфона с хранилищем на 128 ГБ. Чтобы увидеть такую цену, нужно добавить устройство в корзину и ввести промокод «SECRET20». В комплекте с другими товарами промокод уже не работает.