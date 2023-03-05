Хороший бюджетный смартфон Realme с 128 ГБ памяти продают дешевле 9 тысяч рублей

13:45, 05 марта 2023
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Хороший бюджетный смартфон Realme с 128 ГБ памяти продают дешевле 9 тысяч рублейВ МТС
В интернет-магазине МТС смартфон Realme C33 в версии 4/128 Гб можно купить с хорошей скидкой.
Фото: Realme
Realme C33 можно купить за 8792 рубля. Это очень хорошая цена для смартфона с хранилищем на 128 ГБ. Чтобы увидеть такую цену, нужно добавить устройство в корзину и ввести промокод «SECRET20». В комплекте с другими товарами промокод уже не работает.
Скидка была проверена только на момент публикации заметки. Проверяйте наличие товара и доступность акции самостоятельно.