Хороший iPhone — дешёвый iPhone: XR стал самым продаваемым смартфоном Apple

iPhone XR в своё время назвали бюджетным флагманом. На самом деле, стоимость айфона нельзя назвать такой уж маленькой. Сейчас версию смартфона на 64 ГБ в России можно купить примерно за 60 тысяч рублей (если постараться, то можно найти и дешевле). Американцу она обойдётся в $749. Тем не менее, это всё ещё дешевле, чем iPhone XS и XS Max.

Как показывает недавнее исследование, в США XR покупают даже охотнее, чем более дешёвые iPhone X и 8 Plus, не говоря уже о топовых флагманах. Интересно, что поначалу многие пророчили «бюджетному» флагману судьбу непопулярного устройства.