«Хороший телевизор на вашем лице»: легкие AR-очки Xreal оценили

Во время недавнего перелета автор статьи протестировал Xreal One, посмотрев фильм. Просмотр оказался на удивление захватывающим, особенно если учесть, что очки весят всего 84 грамма и не полностью перекрывают обзор. Однако темные сцены выглядели пикселизированными, что может разочаровать некоторых пользователей.

Очки также оснащены встроенными динамиками Bose, обеспечивающими лучший звук по сравнению с конкурентами.

При такой цене Xreal вполне стал недорогой альтернативой таким громоздким устройствам, как Vision Pro.