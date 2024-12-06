«Хороший телевизор на вашем лице»: легкие AR-очки Xreal оценили

Опубликовано 06 декабря 2024, 09:451 мин.
«Хороший телевизор на вашем лице»: легкие AR-очки Xreal оценилиОчки Xreal One Glasses: Удобный дисплей для лица, но не совсем AR
Новые очки дополненнокй реальности Xreal One предлагают уникальный опыт использования в качестве дисплея для вашего лица, хотя назвать их настоящими AR-очками можно с натяжкой, считает обозреватель The Verge. Эти очки, цена которых составляет 499 долларов, в первую очередь работают как второй экран вашего телефона, ноутбука или игровой консоли, используя специальную систему линз для создания дисплея 1080p с углом обзора 50 градусов.
© Xreal
Во время недавнего перелета автор статьи протестировал Xreal One, посмотрев фильм. Просмотр оказался на удивление захватывающим, особенно если учесть, что очки весят всего 84 грамма и не полностью перекрывают обзор. Однако темные сцены выглядели пикселизированными, что может разочаровать некоторых пользователей.
Очки также оснащены встроенными динамиками Bose, обеспечивающими лучший звук по сравнению с конкурентами.
При такой цене Xreal вполне стал недорогой альтернативой таким громоздким устройствам, как Vision Pro.