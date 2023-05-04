Хоть из шланга поливай: представлен смартфон Nokia с высочайшей степенью защиты IP69K

Устройство оснащено 6,49-дюймовым экраном с самым прочным стеклом в линейке Corning Gorilla Glass Victus. Дисплей имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц, что делает его удобным для работы, при этом даже с мокрыми руками или в перчатках.

Nokia XR21 работает на Qualcomm Snapdragon 695 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Устройство оснащено 64-мегапиксельным сенсором основной камеры и 8-мегапиксельным сенсором для широкоформатной съемки. Он также имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Устройство работает под управлением Android 12 и получит четыре года поддержки от производителя, а также ежемесячные обновления безопасности ПО.

Смартфон будет доступен в черном и зеленом цветах по цене 499 британских фунтов (примерно 620 долларов) с июля 2022 года. О выпуске устройства на других рынках пока не сообщается.