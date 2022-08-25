Хоть в поход: iPhone 14 не понадобится сигнал для отправки сообщений и геолокации

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Хоть в поход: iPhone 14 не понадобится сигнал для отправки сообщений и геолокацииВсе благодаря спутникам над вашими головами
Apple наконец выслала приглашения на офлайн-презентацию своих новых продуктов. На фоне “космического” дизайна приглашения, инсайдеры сообщили, что в iPhone 14 появится поддержка спутниковой связи для отправки SMS без необходимости обращаться к оператору связи
Еще в марте 9to5Mac сообщал, что Apple работает над этими функциями, и что они могут появиться в iPhone 14 в этом году. К тому же iOS 16 добавляет новый значок "SOS" в строку состояния на iPhone, который появляется, когда смартфон теряет сотовую связь.
Ожидается, что функция спутниковой связи позволит пользователям подключаться к спутнику при потере сотовой связи для связи в чрезвычайных ситуациях.
Ранее Bloomberg сообщал, что Apple планирует две спутниковые функции: одна для обмена сообщениями, а другая дает “более прямой механизм” оповещения о крупных чрезвычайных ситуациях, таких как авиакатастрофы и тонущие корабли.
Источник:MyDrivers
Автор:Максим МногословныйТеги: