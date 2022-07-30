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Хотите аналог Samsung S22+ за 21 тысячу рублей? OnePlus такой уже продаёт в РФ

На Ozon
На Ozon с хорошей скидкой предлагают смартфон OnePlus 9RT. Это бюджетный аналог Samsung Galaxy S22+, и мы объясним, почему.
Хотите аналог Samsung S22+ за 21 тысячу рублей? OnePlus такой уже продаёт в РФ

На Ozon OnePlus 9RT в версии 8 ГБ + 128 ГБ стоит сейчас 21 586  рублей вместо 23 985. Модель с 256 ГБ памяти оценена в 24 160 рублей. Акция была проверена на момент публикации новости.

Хотите аналог Samsung S22+ за 21 тысячу рублей? OnePlus такой уже продаёт в РФ
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Модель OnePlus 9RT хороша тем, что в ней установлен когда-то бывший флагманским процессор Snapdragon 888. И хоть у Samsung S22+ мы видим чипсет Snapdragon 8 Gen 1 (в некоторых версиях), стресс-тесты показывают, что по производительности смартфоны похожи. Зарядка у OnePlus происходит быстрее, снимки с основной камеры довольно близки по качеству. В целом, OnePlus 9RT неплохо справляется даже на фоне «настоящего» флагмана. При этом он намного выгоднее: даже у «серых» продавцов S22+ стоит 57-60 тысяч рублей.

OnePlus 9RT на Aliexpress сейчас (30 июля) обойдётся вам минимум на 7400 рублей дороже

OnePlus 9RT на Aliexpress сейчас (30 июля) обойдётся вам минимум на 7400 рублей дороже

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