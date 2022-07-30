Хотите аналог Samsung S22+ за 21 тысячу рублей? OnePlus такой уже продаёт в РФ

Модель OnePlus 9RT хороша тем, что в ней установлен когда-то бывший флагманским процессор Snapdragon 888. И хоть у Samsung S22+ мы видим чипсет Snapdragon 8 Gen 1 (в некоторых версиях), стресс-тесты показывают, что по производительности смартфоны похожи. Зарядка у OnePlus происходит быстрее, снимки с основной камеры довольно близки по качеству. В целом, OnePlus 9RT неплохо справляется даже на фоне «настоящего» флагмана. При этом он намного выгоднее: даже у «серых» продавцов S22+ стоит 57-60 тысяч рублей.