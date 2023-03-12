Хотите бюджетный смартфон с необычным дизайном? Infinix готовит такой к выпуску

17:07, 12 марта 2023
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Хотите бюджетный смартфон с необычным дизайном? Infinix готовит такой к выпускуУ него будет кожаная отделка
Infinix готовится к выпуску нового смартфона Infinix Hot 30i. Портал Gizmochina показал эксклюзивные фотографии устройства в белом и оранжевом цвете.
Фото: Gizmochina
Смартфон будет выделяться среди других недорогих моделей своим дизайном. Ниже показана версия Infinix Hot 30i в цвете Diamond White. Она имеет стеклянную отделку и ромбовидный узор.
Gizmochina
А это специальный вариант с кожаной отделкой. Подобные смартфоны редко увидишь.
Gizmochina
Известно, что Hot 30i может быть оснащён 6,6-дюймовым ЖК-экраном, чипсетом Helio G37, батареей ёмкостью 6000 мАч и двойной 50-мегапиксельными задними камерами.