Хотите европейский Galaxy S24 с процессором Snapdragon 8 Gen 3? Вам подойдёт лишь Galaxy S24 Ultra

Оказалось, что Galaxy S24 Ultra будет оснащена огромным объёмом внутренней памяти — до 2 ТБ. Это в два раза больше, чем у предшественника, Galaxy S23 Ultra, которая имеет максимум 1 ТБ памяти.

Сам инсайдер не раскрыл информацию о количестве оперативной памяти, которая будет идти в паре с таким внушительным объёмом внутреннего накопителя.

Однако он упомянул, что будут и другие варианты. Например, с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянки.

При этом именно Galaxy S24 Ultra будет единственной моделью в новой линейке, которая получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 вне зависимости от региона покупки. Тот же базовый Galaxy S24 в Европе будет поставляться с чипом Exynos в основе.