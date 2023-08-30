Хотите европейский Galaxy S24 с процессором Snapdragon 8 Gen 3? Вам подойдёт лишь Galaxy S24 Ultra

Хотите европейский Galaxy S24 с процессором Snapdragon 8 Gen 3? Вам подойдёт лишь Galaxy S24 UltraНу хотя бы так, чем вообще никак
Слухи и утечки о новом флагмане от Samsung, Galaxy S24, уже давно ходят по Сети. Но последние данные, раскрытые известным инсайдером Tech_Reve, особенно привлекли внимание.
Оказалось, что Galaxy S24 Ultra будет оснащена огромным объёмом внутренней памяти — до 2 ТБ. Это в два раза больше, чем у предшественника, Galaxy S23 Ultra, которая имеет максимум 1 ТБ памяти.
Сам инсайдер не раскрыл информацию о количестве оперативной памяти, которая будет идти в паре с таким внушительным объёмом внутреннего накопителя.
Однако он упомянул, что будут и другие варианты. Например, с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянки.
При этом именно Galaxy S24 Ultra будет единственной моделью в новой линейке, которая получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 вне зависимости от региона покупки. Тот же базовый Galaxy S24 в Европе будет поставляться с чипом Exynos в основе.