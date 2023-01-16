Хотите красиво сфотографировать ночное небо? Вот как для этого нужно настроить смартфон

Прежде всего, вам нужно подумать о месте съёмки. Желательно для этой цели найти открытую местность, где не будет искусственных источников света. Например, поле, место около реки, морское побережье. Кроме того, если вы собираетесь фотографировать Луну, то нужно выбрать время, когда будет новолуние. И посмотрите на всякий случай астрономический прогноз.

Далее вы должны хорошо на чём-то зафиксировать смартфон, так как вы будете работать с выдержкой. Поможет в этом любой штатив для телефона. Помимо этого, вам нужен будет дистанционный спуск затвора камеры.

Для того чтобы сделать хорошие снимки, вам понадобится ручной режим. Настроить вам нужно будет следующие показатели: выдержку, баланс белого, ISO, формат файла.