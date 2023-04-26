Хотите крутой складной смартфон и выбрали Oppo Find N2? Подумайте ещё раз

Думаете о покупке складного смартфона? Лучше даже не смотрите в сторону Oppo Find N2. И вот чем он плох в деле.

Из достоинств Oppo Find N2 можно выделить разве что габариты (это один из самых компактных складных смартфонов, причём он меньше даже, чем iPhone SE 2022), небольшой вес. Но именно из-за компактности пользоваться устройством может быть проблематично. И на деле это вовсе не удобно, как многие говорят. Да, открыть вы сможете аппарат одной рукой, а вот закрыть так не получится.

Несмотря на довольно хорошую сборку и материалы, всё же к Oppo Find N2 есть несколько вопросов. Во-первых, стекло, которое наклеено сразу с завода на большой экран, режет при использовании большой палец. Второй минус - это фронтальная камера, которая всегда расположена в нижней части панели со значками.

Также смартфон оснащён двумя фронтальными камерами. Одна из них расположена на основном дисплее, другая - на вспомогательном. И той, что на основном экране, пользоваться максимально неудобно.