Хотите крутой складной смартфон и выбрали Oppo Find N2? Подумайте ещё раз

Хотите крутой складной смартфон и выбрали Oppo Find N2? Подумайте ещё разВот в чём недостатки этой модели
Ведущий YouTube-канала «Павел Хмурчик» рассказал о том, как себя в работе показывает складной Oppo Find N2. Все эти выводы он сделал за неделю пользования этим смартфоном как основным.
Думаете о покупке складного смартфона? Лучше даже не смотрите в сторону Oppo Find N2. И вот чем он плох в деле.
Из достоинств Oppo Find N2 можно выделить разве что габариты (это один из самых компактных складных смартфонов, причём он меньше даже, чем iPhone SE 2022), небольшой вес. Но именно из-за компактности пользоваться устройством может быть проблематично. И на деле это вовсе не удобно, как многие говорят. Да, открыть вы сможете аппарат одной рукой, а вот закрыть так не получится.
Несмотря на довольно хорошую сборку и материалы, всё же к Oppo Find N2 есть несколько вопросов. Во-первых, стекло, которое наклеено сразу с завода на большой экран, режет при использовании большой палец. Второй минус - это фронтальная камера, которая всегда расположена в нижней части панели со значками.
Также смартфон оснащён двумя фронтальными камерами. Одна из них расположена на основном дисплее, другая - на вспомогательном. И той, что на основном экране, пользоваться максимально неудобно.
Объём аккумулятора составляет у Oppo 4500 мА*ч. В реальности устройство может работать примерно 1,5 дня. Однако сам эксперт использовал при тестировании примерно 90% времени вспомогательный дисплей и 10% времени - основной.
Из других минусов смартфона можно выделить слабую вибрацию и динамики, которые расположены внизу (причём оба).
Учитывая цену Oppo Find N2, вы наверняка ожидаете, что у него будут отличные камеры. Основной модуль неплохой, но его же ставят в устройства, которые стоят раза в два-три дешевле. Однако фотографии в ночном режиме смартфон делает просто моментально.
Вывод
По мнению эксперта, всё-таки складные смартфоны ещё не достигли такого уровня, чтобы действительно был смысл их покупать за такую большую цену. Ну и к тому же конкретно Oppo Find N2 - это очень неудобный аппарат в повседневной жизни.