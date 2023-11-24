Хотите купить складной OnePlus Open дешевле? Найдите владеющего им друга – им выслали купоны на скидку

Хотите купить складной OnePlus Open дешевле? Найдите владеющего им друга – им выслали купоны на скидкуРеферальные ссылки бывают полезны
OnePlus запускает заманчивую реферальную программу для OnePlus Open, которая дает возможность покупателям прошлых лет получить скидку в размере 100 долларов. Если вы уже заказывали складной телефон, OnePlus вышлет вам реферальный код, который можно передать пяти друзьям.
После использования кода ваши друзья получат скидку в размере 100 долларов на OnePlus Open по цене 1699 долларов, а вы получите свой купона на 100 долларов на любые продукты OnePlus.
Эта реферальная программа распространяется только на покупку OnePlus Open, что позволяет снизить стоимость устройства до более «доступных» для кошелька 1 599 долларов.
Ранее китайский авторитетный инсайдер Digital Chat Station (DCS) опубликовал в одной из соцсетей фото эксклюзивной версии флагмана OnePlus 12 с деревянной крышкой. Будет ли деревянным весь корпус, пока неизвестно. Также нет информации, будет использовано настоящее дерево или имитационный материал.