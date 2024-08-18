Хотите надежный смартфон в 2024 году? Взгляните на Galaxy S22 Ultra, и вот почему

Несмотря на то, что Galaxy S23 и S24 уступают им по популярности, S22 Ultra предлагает привлекательное сочетание функций и производительности по сниженной цене, особенно если покупать его с рук. В таком случае одним из главных недостатков станет время автономной работы. S22 Ultra, оснащенный Snapdragon 8 Gen 1, даже при использовании энергосберегающих режимов может значительно разрядиться за ночь, что потребует частой подзарядки.

Положительным моментом является AMOLED-дисплей S22 Ultra, который впечатляет цветами, частотой обновления 120 Гц и яркостью. Стилус S-Pen этой модели добавляет ценность для пользователей, заинтересованных в создании эскизов или заметок.

В плане производительности Snapdragon 8 Gen 1 справляется с повседневными задачами без заметных задержек, хотя при интенсивном использовании может перегреваться. Устройство, кстати, всё ещё получает своевременные обновления ПО, вплоть до функций Galaxy AI.