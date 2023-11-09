Хотите наушники AirPods за полцены? Езжайте в Индию и купите iPhone 14

Хотите наушники AirPods за полцены? Езжайте в Индию и купите iPhone 14Либо закажите через посредника
Apple предложила покупателям iPhone 14 в Индии 50%-ную скидку на AirPods. Акция распространяется на модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus, исключая последние модели iPhone 15.
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Покупатели, воспользовавшиеся этим предложением, также получают бесплатную полугодовую подписку на Apple Music. На выбор предлагаются AirPods третьего поколения и AirPods Pro второго поколения с кейсом USB-C. Это специальное предложение приурочено к праздничному сезону в Индии, когда в розничной торговле действуют широкие скидки.
Компания Apple уже не раз принимала участие в подобных праздниках: ранее, в 2020 году, покупателям iPhone 11 предлагались бесплатные AirPods с возможностью обновления до AirPods Pro со скидкой.
Акция доступна в интернет-магазинах и розничных магазинах Apple в Индии до 14 ноября.