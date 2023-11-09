Хотите наушники AirPods за полцены? Езжайте в Индию и купите iPhone 14

Покупатели, воспользовавшиеся этим предложением, также получают бесплатную полугодовую подписку на Apple Music. На выбор предлагаются AirPods третьего поколения и AirPods Pro второго поколения с кейсом USB-C. Это специальное предложение приурочено к праздничному сезону в Индии, когда в розничной торговле действуют широкие скидки.

Компания Apple уже не раз принимала участие в подобных праздниках: ранее, в 2020 году, покупателям iPhone 11 предлагались бесплатные AirPods с возможностью обновления до AirPods Pro со скидкой.

Акция доступна в интернет-магазинах и розничных магазинах Apple в Индии до 14 ноября.